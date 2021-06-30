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Ни одно доброе дело не должно оставаться безнаказанным

Вроде бы утихли баталии с эсминцем Defender, по версии английских вояк показавшим всему миру, как русские облажались в якобы своих территориальных водах вблизи не просто Крыма, а в непосредственной близости со своей главной черноморской базой.

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