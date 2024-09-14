Дриставрация iPhone Xs part1 «старый, но небесполезный»

﻿﻿Всем привет, ночью просматривал Авито в поисках деревяшки, чтобы поковыряться и увидел вот это чудо: для такого барахла цена была неприличная 6к, я решил поторговаться и купил за 3500 рублей, надеясь, что его можно будет легко восстановить.