Опыт Йемена по борьбе с санкциями США с помощью криптовалют. Рост DeFi на 63%

После введения санкций США против Международного банка Йемена (IBY), который, по данным Минфина США, оказывал поддержку движению Хути, использование децентрализованных финансовых платформ (DeFi) в стране резко возросло.
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