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На танках до Кабула: Россия усиливает на границе с Афганистаном бронегруппу

На танках до Кабула: Россия усиливает на границе с Афганистаном бронегруппу

201-я база в Таджикистане получит Т-72Б3М, способные «видеть» в темноте Следует оговориться сразу, что речь о введении российских войск в Афганистан не идёт, даже если в недрах Генштаба РФ и существует такой план, то это так, на всякий случай.

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