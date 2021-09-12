На танках до Кабула: Россия усиливает на границе с Афганистаном бронегруппу

201-я база в Таджикистане получит Т-72Б3М, способные «видеть» в темноте Следует оговориться сразу, что речь о введении российских войск в Афганистан не идёт, даже если в недрах Генштаба РФ и существует такой план, то это так, на всякий случай.
201-я база в Таджикистане получит Т-72Б3М, способные «видеть» в темноте Следует оговориться сразу, что речь о введении российских войск в Афганистан не идёт, даже если в недрах Генштаба РФ и существует такой план, то это так, на всякий случай.
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