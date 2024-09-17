«Юридическая дубина» глобалистов

Как сообщило итальянское государственное агентство ANSA, прокуратура Палермо потребовала отправить на шесть лет в тюрьму нынешнего вице-премьера и министра транспорта Италии Маттео Сальвини по обвинению в похищении людей и неисполнении своих обязанностей.