Евлоев показал фото с рассечением после критики главы UFC Уайта

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Мовсар Евлоев отреагировал на критику главы Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Даны Уайта после победы над британцем Арнольдом Алленом на 297-м номерном турнире в Торонто (Канада).
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