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«Акрон» и «Динамо» Мх – явные букмекерские аутсайдеры сезона РПЛ и главные претенденты на прямой вылет

Букмекеры считают, что «Акрон» и махачкалинское «Динамо» вылетят из РПЛ по итогам сезона-2024/25. «Акрон» и «Динамо» Мх – главные претенденты на прямой вылет в Первую лигу.

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