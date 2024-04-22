В Москве спасли корги, перебравшего с шоколадом

Пёс за час успел съесть 20 шоколадок с обёрткой.фото: t.me/social_mos_news--> Московские ветеринары спасли от смерти корги Тедди, который за час съел 20 шоколадок с обёрткой, сообщает пресс-служба социального комплекса Москвы.
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