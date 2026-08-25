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В Оленино назначен директор Центра соцпомощи

В Оленино назначен директор Центра соцпомощи

Глава Оленинского округа Тверской области Олег Дубов вручил знак «За заслуги перед Оленинским муниципальным округом» Светлане Кузенковой за многолетнюю добросовестную работу, сообщает группа «Оленино — наш дом».

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