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Всё о женщинах

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Как три жены тратили деньги, и что из этого вышло

Как три жены тратили деньги, и что из этого вышло

Если вы решите, что этим постом я хочу вас чему-нибудь научить, вы далеки от истины. Просто так случилось, что эти три истории промелькнули в моем информационном поле в одно утро, и мне хотелось бы вам их рассказать.

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