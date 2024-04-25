Помощь Украине: Белый дом ответил Путину "нет". Решающая схватка за будущее мира началась

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Комментарии
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Eduard
На каком основании Америка всюду вмешивается под видом &quot;помощи&quot;.Это просто игра слов!
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5 час.
Eduard
Дело США их Штаты,всё!
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5 час.
Eduard
Точно.Пытаются ослабить страну с ядерным оружием! Его даже не применяли,но Запад верит,что Россия ослабнет!На Западе все из Дурки?
Ответить
5 час.

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