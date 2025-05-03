К проекту «Производительность труда» в Петербурге присоединилось 19 предприятий

К федеральному проекту «Производительность труда», в котором за 6 лет приняли участие 305 предприятий Санкт-Петербурга, в 2025 присоединились еще 19 производств, преимущественно из строительной и обрабатывающей отраслей, а также из пищевой промышленности, оборонно-промышленного комплекса и сферы утилизации отходов.