К проекту «Производительность труда» в Петербурге присоединилось 19 предприятий

К федеральному проекту «Производительность труда», в котором за 6 лет приняли участие 305 предприятий Санкт-Петербурга, в 2025 присоединились еще 19 производств, преимущественно из строительной и обрабатывающей отраслей, а также из пищевой промышленности, оборонно-промышленного комплекса и сферы утилизации отходов.
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