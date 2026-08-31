Востоковед Лукин допустил вступление Северной Кореи в ШОС

Страны Шанхайской организации сотрудничества вряд ли стали бы возражать против вступления Северной Кореи, однако решение прежде всего зависит от позиции самого Пхеньяна, рассказал «Росбалту» научный руководитель Института Китая и современной Азии РАН Александр Лукин.