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Темная вода. Кому чиновники помогут утолить жажду

Жителей Пряжинского района ошеломила неожиданная новость, которой одни порадовались, другие удивились, третьи остались в недоумении Текст, фото: Алина Гапеева В средствах массовой информации распространилось сообщение о том, что до наступления 2025 года чиновники должны обеспечить питьевой водой ….

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