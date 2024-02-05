Темная вода. Кому чиновники помогут утолить жажду

Жителей Пряжинского района ошеломила неожиданная новость, которой одни порадовались, другие удивились, третьи остались в недоумении Текст, фото: Алина Гапеева В средствах массовой информации распространилось сообщение о том, что до наступления 2025 года чиновники должны обеспечить питьевой водой ….