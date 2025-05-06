Жительница Тверской области получила президентскую благодарность

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Распоряжение «О поощрении». За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу благодарность Президента РФ объявлена главному специалисту Центра социальной поддержки населения Старицкого муниципального округа Татьяне Селивановой.
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