Травматолог Епанов: при ожогах нельзя использовать вату, масла и кремы

Если так получилось, что на пикнике произошел контакт с раскаленными предметами (угли костра, раскаленный металл мангала), то первое, что необходимо сделать, - это снизить локальную температуру обожженного участка с помощью прохладной воды (промывание не менее 15-20 минут), что позволит уменьшить отек и снизить боль.
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