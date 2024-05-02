Травматолог Епанов: при ожогах нельзя использовать вату, масла и кремы

Если так получилось, что на пикнике произошел контакт с раскаленными предметами (угли костра, раскаленный металл мангала), то первое, что необходимо сделать, - это снизить локальную температуру обожженного участка с помощью прохладной воды (промывание не менее 15-20 минут), что позволит уменьшить отек и снизить боль.