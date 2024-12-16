Александр Ревва родился в двойне: как сегодня выглядит его сестра-близнец

В последнее время фамилия Александра Реввы все чаще звучит в пространстве светских хроник. Но на этот раз внимание приковано не столько к самому артисту, сколько к его внутреннему семейному кругу и не таким безоблачным отношениям с матерью.
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