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“Как мумии”: реакция на новый “Секс в большом городе”

“Как мумии”: реакция на новый “Секс в большом городе”

В Инстаграме американского канала, который отвечает за новые серии, появился первый снимок главных актрис в своих знаковых образах: Сара Джессика Паркет как Кэрри Брэдшоу, Синтия Никсон как Миранда Хоббс и Кристин Дэвис в роли Шарлотты Йорк.

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