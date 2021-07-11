“Как мумии”: реакция на новый “Секс в большом городе”

В Инстаграме американского канала, который отвечает за новые серии, появился первый снимок главных актрис в своих знаковых образах: Сара Джессика Паркет как Кэрри Брэдшоу, Синтия Никсон как Миранда Хоббс и Кристин Дэвис в роли Шарлотты Йорк.