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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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29:0 – общий счет 7 последних матчей «Баварии» против «Шальке». 2.44 – мюнхенцы снова победят и не пропустят

«Шальке» примет «Баварию» во 2-м туре Бундеслиги. 7 последних личных встреч команд завершились победами «Баварии» с общим счетом 29:0.

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