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Мировое обозрение

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Россия, США и Китай обсуждают трехстороннюю встречу лидеров на саммите АТЭС

Россия, США и Китай обсуждают трехстороннюю встречу лидеров на саммите АТЭС

Идея трехсторонней встречи лидеров России, США и Китая впервые публично озвучена на официальном уровне, однако о практической подготовке такого саммита говорить пока рано.

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