Карен Хачанов впервые с 2022 года вышел в 1/4 финала US Open

Российский теннисист Карен Хачанов преодолел 1/8 финала US Open, одержав победу над американцем Лернером Тьеном в пятисетовой борьбе со счётом 7:5, 4:6, 6:7 (6:8), 6:1, 6:4.
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