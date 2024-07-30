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Есть мало доказательств того, что детям с проблемами психического здоровья стоит назначать психотропные препараты

Имеются ограниченные доказательства, подтверждающие широкое распространение и рост частоты назначения психотропных препаратов (психотропов) в качестве основного средства лечения психических заболеваний у детей и молодых людей, предупреждают врачи в редакционной статье, опубликованной в научном журнале Drug and Therapeutics Bulletin.

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