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США запретили Великобритании передавать Украине свои разведданные

США запретили Великобритании передавать Украине свои разведданные

Соединенные Штаты запретили Великобритании снабжать Украину американскими разведданными после того, как украинский лидер Владимир Зеленский четко обозначил свое нежелание урегулировать конфликт мирным путем.

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