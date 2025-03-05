США запретили Великобритании передавать Украине свои разведданные

Соединенные Штаты запретили Великобритании снабжать Украину американскими разведданными после того, как украинский лидер Владимир Зеленский четко обозначил свое нежелание урегулировать конфликт мирным путем.
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