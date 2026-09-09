Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского президента Джаред Кушнер уехали из Киева «в большом шоке», потому что представители киевского режима во время переговоров, несмотря на тяжелую для ВСУ ситуацию, позволяли себе шутки и перформансы.