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Депутат Скороход: Уиткофф уехал из Киева в шоке из-за шуток окружения Зеленского

Депутат Скороход: Уиткофф уехал из Киева в шоке из-за шуток окружения Зеленского

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского президента Джаред Кушнер уехали из Киева «в большом шоке», потому что представители киевского режима во время переговоров, несмотря на тяжелую для ВСУ ситуацию, позволяли себе шутки и перформансы.

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