80 лет назад вышла последняя оперативная сводка Совинформбюро, связанная с Великой Отечественной войной

В этот день 80 лет назад Совинформбюро, освещавшее события, происходившие на фронтах Великой Отечественной войны, выпустило последнюю оперативную сводку.
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