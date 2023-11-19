Совместные предприятия России с Венесуэлой планируют нарастить добычу нефти Наталья МарковаИван Хиль Пинто, глава Министерства иностранных дел Венесуэлы, выразил намерение властей страны восстановить объемы совместной добычи нефти с Россией.
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