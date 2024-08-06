Французские футболисты обыграли египтян и вышли в финал Олимпиады

Французские футболисты вышли в финал Олимпийских игр в Париже. Об этом сообщает РИА Новости. В полуфинальном матче, состоявшемся в Лионе, сборная Франции в дополнительное время победила команду Египта со счетом 3:1.
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