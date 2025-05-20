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Царьград

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Россию передумали возвращать в большой футбол после звонка Зеленского в ФИФА

Россию передумали возвращать в большой футбол после звонка Зеленского в ФИФА

Спорт по-прежнему остаётся под давлением политики.ФИФА собиралась рассмотреть возможность возвращения российских футбольных клубов к участию в международных турнирах, организовав закрытые консультации с ключевыми делегатами.

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