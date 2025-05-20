Россию передумали возвращать в большой футбол после звонка Зеленского в ФИФА

Спорт по-прежнему остаётся под давлением политики.ФИФА собиралась рассмотреть возможность возвращения российских футбольных клубов к участию в международных турнирах, организовав закрытые консультации с ключевыми делегатами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии