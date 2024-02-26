Детям из двух районов окажут бесплатную стоматологическую помощь

Мобильные бригады медицинских специалистов продолжают предоставлять бесплатные профилактические консультации населению, застрахованному средствами фонда профилактических мероприятий Национальной компании медицинского страхования, сообщает Noi.
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