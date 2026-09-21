Адвокат Жорин объяснил, как вернуть деньги за задержанный рейс

Адвокат Сергей Жорин рассказал, как пассажиры могут вернуть деньги за билеты при задержке рейса более 30 минут.
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