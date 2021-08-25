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Лень не помеха! Как похудеть, лежа на диване

Лень не помеха! Как похудеть, лежа на диване

Зачастую преградой к обретению фигуры мечты становится банальная лень. И правда, большинство диет рассчитаны на то, чтобы вы полностью изменили рацион питания и повседневное расписание, добавив туда почасовой прием пищи и время для тренировок.

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