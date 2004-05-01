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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У «ПСЖ» худший набор очков в ЛЧ с сезона-2004/05. Невыход из группы идет за 3.20

«ПСЖ» сыграл вничью с «Ньюкаслом» (1:1) на групповом этапе Лиги чемпионов. Парижский клуб набрал лишь 7 очков в первых 5 турах ЛЧ – худший результат с сезона-2004/05.

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