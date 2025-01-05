На Таганрог и Миллерово в Ростовской области был осуществлен массированный налет украинских дронов-камикадзе, работали мобильные огневые группы и средства ПВО.
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На Таганрог и Миллерово в Ростовской области был осуществлен массированный налет украинских дронов-камикадзе, работали мобильные огневые группы и средства ПВО.
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