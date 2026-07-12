В России предлагают лишать лицензий за спекуляцию на ценах продуктов

Важно разграничить спекуляцию и законную предпринимательскую деятельность, а также избежать рисков для добросовестных участников рынка Минсельхоз и Роспотребнадзор должны рассмотреть возможность отзыва лицензий у поставщиков, искусственно завышающих цены на экспортируемые продукты, заявил независимый эксперт продуктового рынка Александр Анфиногенов в интервью "Абзацу".