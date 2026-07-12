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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В России предлагают лишать лицензий за спекуляцию на ценах продуктов

В России предлагают лишать лицензий за спекуляцию на ценах продуктов

Важно разграничить спекуляцию и законную предпринимательскую деятельность, а также избежать рисков для добросовестных участников рынка Минсельхоз и Роспотребнадзор должны рассмотреть возможность отзыва лицензий у поставщиков, искусственно завышающих цены на экспортируемые продукты, заявил независимый эксперт продуктового рынка Александр Анфиногенов в интервью "Абзацу".

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