Шесть заключённых сбежали из колонии в Липецкой области

Сейчас все оперативные службы сосредоточены на их поиске, работает межведомственная группа.фото: vk.com/nakgov--> Шестеро заключённых совершили побег из исправительной колонии №2 в Липецкой области, сообщил 26 октября губернатор Игорь Артамонов.