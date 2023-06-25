Виктор Вембаньяма назвал стартовую пятерку игроков всех времен

Новичок «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма назвал свою стартовую пятерку игроков всех времен. В нее вошли Стефен Карри, Майкл Джордан, Леброн Джеймс, Тим Данкан и Шакил О’Нил.
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