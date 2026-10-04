Страх, стресс и древние механизмы: почему люди продолжают попадать в ловушки мошенников Только за прошедшую неделю, по данным регионального МВД, крымчане отдали мошенникам 13 миллионов рублей — и это далеко не рекорд.
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