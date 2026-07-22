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ТАСС

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Нилов рассказал ТАСС о планах бесшовно передать дела следующему главе комитета

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал ТАСС, что не будет переизбираться в следующий созыв, но в оставшееся время доведет до конца законопроекты и обеспечит бесшовную передачу дел.

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