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В России заговорили об ужесточении наказания за пропаганду нацизма. Кабмин поддержал

В России заговорили об ужесточении наказания за пропаганду нацизма. Кабмин поддержал

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала законопроект об усилении наказания за пропаганду нацизма.

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