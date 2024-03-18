Мбаппе вышел на восьмое место в списке лучших бомбардиров в истории Лиги 1

Килиан Мбаппе вышел на восьмое место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов Франции. 17 марта в Монпелье прошел матч 26-го тура первенства Лиги 1, в котором местная одноименная команда принимала «ПСЖ».
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