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    Территорию России под таджиков освободить родимое государство предлагает?Россиянам напомни...
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Белгородскую экс-чиновницу обвинили в попытке теракта по заказу с Украины

Белгородскую экс-чиновницу обвинили в попытке теракта по заказу с Украины

Бывшая сотрудница администрации Белгородской области Виктория Шинкарук и ее сообщник Александр Холодков могли содействовать кураторам из спецслужб Украины в осуществлении террористической деятельности на территории России.

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