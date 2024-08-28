Белгородскую экс-чиновницу обвинили в попытке теракта по заказу с Украины

Бывшая сотрудница администрации Белгородской области Виктория Шинкарук и ее сообщник Александр Холодков могли содействовать кураторам из спецслужб Украины в осуществлении террористической деятельности на территории России.
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