Почему непредумышленное убийство подростка привело к национальному кризису во Франции

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Леонид Ла Рошель

У холопов (лягушатников), всё должно быть так же как у хозяина (пиндосов), иначе - что за демократия такая? Там губошлёпа наркоторговца завалили и кипешь поднялся - оказалось, самый достойный гражданин Пиндостана был. А задать всем этим рубероидам простой вопрос - что бы с вами сделали за такой поступок на вашей исторической родине? За сопротивление полиции при исполнении. А, ну да, там другое, понимать надо, там вам не тут и тут вам не там! Вот и получается, что ассимиляция всяких понаехавших выражается в желании и безнаказанной возможности делать то, чего дома было нельзя по местным законам и обычаям. Фильмы про 13-ый квартал очень пророческие, но концовки неправдоподобные. Стая зверья будет жить по своим законам и обычаям, в какой бы социум её не поместили. Тут, как с ураном, до определённого количества - почти безобидный металл, при достижении "критической массы" характер процессов резко меняется. Так и с рубероидами/ослоёбами - собралось в кучу больше нескольких сотен и начинаются необратимые реакции, если эту кучу не проредить/разобщить, а все ,получается, поддерживают стихийные образования анклавов по нац.признаку, ну во всякеом случае, не сильно возмущаются и еще меньше противодействуют. А результат, как говорится, на лицо, на "сильнозагорелое" лицо.