В Петербурге задержали сиделку, укравшую деньги с карты пожилого подопечного

Она имела доступ к его телефону В четверг, 6 июня, в полицию Выборгского района Северной столицы обратился 64-летний мужчина с заявлением о краже 273 тысяч рублей с банковских карт его 85-летнего отца, передает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.