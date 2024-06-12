В Петербурге задержали сиделку, укравшую деньги с карты пожилого подопечного

Она имела доступ к его телефону В четверг, 6 июня, в полицию Выборгского района Северной столицы обратился 64-летний мужчина с заявлением о краже 273 тысяч рублей с банковских карт его 85-летнего отца, передает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.
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