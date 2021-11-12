Почему у Украины и РФ никогда не получится открытого военного конфликта. Потому что логика - и это не надо РФ

Vasilii Chitin

Савтор что то убаюкивающее донести хотел. Никогда - и точка. Конечно, войны не дай бог никому. Но если представить такую ситуацию: хохлы, видя, что на их действия нет адекватного ответа, да науськиваемые кем надо, решатся, скажем, обстрелять российскую территорию или даже двинут войска через границу ( у них же говорят о украинских территориях в РФ) и что тогда? Тоже говорильней в ООН ограничатся?