автор - Логичные размышления о разном Вообще вся эта ситуация, Украина vs Россия, она классическая и хрестоматийная, притом многократно описанная в мировой и отечественной литературе а также имеющая немало прецедентов в мировой истории.
Почему у Украины и РФ никогда не получится открытого военного конфликта. Потому что логика - и это не надо РФ
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Vasilii Chitin
Савтор что то убаюкивающее донести хотел. Никогда - и точка. Конечно, войны не дай бог никому. Но если представить такую ситуацию: хохлы, видя, что на их действия нет адекватного ответа, да науськиваемые кем надо, решатся, скажем, обстрелять российскую территорию или даже двинут войска через границу ( у них же говорят о украинских территориях в РФ) и что тогда? Тоже говорильней в ООН ограничатся?
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