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Почему у Украины и РФ никогда не получится открытого военного конфликта. Потому что логика - и это не надо РФ

Почему у Украины и РФ никогда не получится открытого военного конфликта. Потому что логика - и это не надо РФ

автор - Логичные размышления о разном Вообще вся эта ситуация, Украина vs Россия, она классическая и хрестоматийная, притом многократно описанная в мировой и отечественной литературе а также имеющая немало прецедентов в мировой истории.

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Комментарии
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Vasilii Chitin
Савтор что то убаюкивающее донести хотел. Никогда - и точка. Конечно, войны не дай бог никому.  Но если представить такую ситуацию:  хохлы, видя, что на их действия нет адекватного ответа, да науськиваемые кем надо, решатся, скажем, обстрелять российскую территорию или даже двинут войска через границу  ( у них же говорят о украинских территориях в РФ) и что тогда? Тоже говорильней в ООН ограничатся?
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8 час.
Юдкевич Сергей
При таком идиоте как этот зе, все может быть.
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7 час.
Степан Ротарь
Юдкевич Сергей
При таком идиоте как этот зе, все может быть.
А более адекватных там нет и не будет.Следующий будет ещё хуже.
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58 мин.

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