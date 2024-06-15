Муфтий Татарстана поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин искренне поздравил всех мусульман c праздником Курбан-байрам! Курбан-байрам – это особый праздник, который отмечает преданность Аллаху и Его бесконечную милость к людям.
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