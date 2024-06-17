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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Экс-тренер «Торпедо» и «Пари НН» Горлов войдет в штаб «Ахмата»

С большой долей вероятности 36-летний специалист, возглавлявший ранее «Торпедо», «Пари НН» и «Енисей», займет должность тренера-аналитика в грозненском клубе.

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