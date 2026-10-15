Индекс Московской биржи IMOEX удерживается на отметке 2420 пунктов, акции ВТБ прибавляют 0,5%, «Газпром» — 0,4%, бумаги «Сбера» и «Роснефти» немного снижаются.
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