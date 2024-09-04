«Всё для Победы!» - под таким лозунгом в Южно-Сахалинске прошла акция, организованная членом Общественного совета при УМВД России по Сахалинской области, руководителем гуманитарного народного движения «Многонациональная команда «Сахалин Za наших» Закией Валитовой.
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