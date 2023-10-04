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Аргументы и Факты

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Более 50 строений повреждены в брянском поселке Климово из-за обстрела ВСУ

Более 50 строений повреждены в брянском поселке Климово из-за обстрела ВСУ

Свыше 50 домовладений и хозпостроек получили повреждения в поселке Климово в Брянской области в результате обстрела, который провели Вооруженные силы Украины (ВСУ) 3 октября с использованием кассетных боеприпасов.

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