Более 50 строений повреждены в брянском поселке Климово из-за обстрела ВСУ

Свыше 50 домовладений и хозпостроек получили повреждения в поселке Климово в Брянской области в результате обстрела, который провели Вооруженные силы Украины (ВСУ) 3 октября с использованием кассетных боеприпасов.
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