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От альпийского шале до закрытого подмосковного поместья: как менялось жилье Оксаны Акиньшиной

От альпийского шале до закрытого подмосковного поместья: как менялось жилье Оксаны Акиньшиной

Оксана Акиньшина — одна из самых закрытых актрис в российском кино. Она редко дает интервью и оберегает личную жизнь от посторонних глаз.

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